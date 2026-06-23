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НовостиВ мире23 июня 2026 12:41

В МИД РФ назвали, какие страны угрожают безопасности всей Европы: «Их поведение глубоко деструктивно»

МИД РФ указал на страны, которые угрожают безопасности всей Европы
Вениамин ЗАХАРОВ
МИД РФ указал на страны, которые угрожают безопасности всей Европы

МИД РФ указал на страны, которые угрожают безопасности всей Европы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Великобритания и Франция, которые имеют ядерный статус, ведут себя деструктивно и угрожают безопасности всей Европы. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Для нас очевидно то, что обстановка в мире и поведение ближайших американских союзников, в том числе обладающих ядерным оружием, поведение Лондона и Парижа глубоко деструктивно», - сказал Рябков на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что такое поведение этих стран опасно для европейской и международной безопасности.

Ранее дипломат заявил, что Россия надеется на то, что Соединенные Штаты будут продолжать пытаться найти решение ситуации вокруг Украины.

Военкор KP.RU Александр Коц назвал три сценария, по которым Европа начнет войну с Россией. РФ ни на кого нападать не собирается, а в Европе другие настроения.