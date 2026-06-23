В России заметили смену риторики Германии по конфликту на Украине: «Начинают колебаться» Фото: REUTERS.

Германия меняет риторику по конфликту между Россией и Украиной. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил Богдан Безпалько.

По словам эксперта, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц уверенно заявлял о якобы поражении России в этом конфликте, но теперь все поменялось, он уже не делает столь дерзких заявлений.

«Уверенность в победе начинает колебаться, и что единственное, что может поднять их настроение, — это надежда на объединение президента США (Дональда — прим. ред.) Трампа с европейскими странами для оказания давления на Россию», — цитирует эксперта издание.

Ранее KP.RU передал слова президента Владимира Путина о том, что СВО закончится только победой России. В этом нет никакого сомнения. Но важно указать, что Москва никогда не увиливала от переговорного процесса. А ЕС вместо того, чтобы сеять хаос и снабжать Киев оружием, могли бы помочь добиться мира на Украине.