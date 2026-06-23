Фэшн-эксперт назвала вещи в гардеробе, которые окупаются годами Фото: Shutterstock.

Фэшн-эксперт Наталья Семенова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, какие элементы стиля прослужат долгие годы и помогут сэкономить бюджет.

В первую очередь эксперт выделила сумку нейтрального цвета (черного, графитового, песочного или серо-жемчужного). Главное в этом случае — сохранить лаконичную форму без привязки к сезонным трендам. Такая модель уместна и в офисе, и на прогулке, а высокая частота использования снижает стоимость каждого выхода.

Также Семенова советовала приобрести палантин из натуральной ткани, который можно носить как накидку, топ или парео, и качественный кожаный ремень, собирающий силуэт. В список долговечных инвестиций вошли украшения лаконичного дизайна и вещи-трансформеры (например, жакеты или платья), позволяющие легко менять образы. По словам специалиста, многофункциональность — ключ к практичному и разнообразному гардеробу.

Тем временем Life.ru сообщает, что этим летом в моде легкие и естественные оттенки: молочный, песочный, теплый бежевый, выбеленный голубой и пудровый. Для глубины используйте терракотовый, винный и мокрый песок, а травяной зеленый — в аксессуарах.