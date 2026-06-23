Врач рассказала, как отличить простую осиплость от опасного симптома рака горло

Затяжная осиплость может быть тревожным сигналом. Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Осиплость голоса, которая долго не проходит, может быть не просто следствием простуды или перенапряжения связок. В некоторых случаях это тревожный симптом, требующий обследования у врача, рассказала онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова. Об этом пишет NEWS.ru.

«Ключевое отличие злокачественных опухолей гортани от большинства воспалительных заболеваний в резистентном течении – отсутствие положительной динамики на фоне стандартного лечения. Обычно ларингит или симптомы перенапряжения голосовых связок проходят в течение 10 дней, максимум — двух недель. Если же голос не восстанавливается спустя три недели, это тревожный сигнал», – пояснила эксперт.

По словам врача, одной из частых причин таких симптомов может быть рак голосовых связок. Даже небольшие изменения на них быстро влияют на голос, вызывая охриплость, снижение силы и изменение тембра. Именно поэтому заболевание часто удается выявить на ранних стадиях, когда лечение дает наиболее благоприятный прогноз.

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