Меч рыбы-пилы нашли в багаже россиянки на польской границе Фото: REUTERS.

На польско-российской границе таможенники задержали автобус, следовавший из России. В багаже одной из пассажирок они обнаружили необычный предмет — 57-сантиметровый меч рыбы-пилы, известный как рострум. Как сообщила пресс-служба польской таможни, перевозка таких образцов строго запрещена международными правилами. Подробностями делится RMF24.

Женщина возвращалась из поездки к родственникам в Россию. На допросе она пояснила, что получила этот предмет в наследство от умершего члена семьи и не знала о запрете. Все виды рыб-пил находятся под наивысшей защитой Вашингтонской конвенции (СИТЕС), которая полностью запрещает международную торговлю их частями.

В итоге пассажирка признала свою вину. Суд назначил ей штраф в размере 200 ежедневных ставок по 20 злотых (в сумме - 79 тысяч рублей. — Прим.ред.), а также обязал оплатить судебные издержки в 500 злотых (около 10 тысяч рублей. — Прим.ред.). Сам меч рыбы-пилы был конфискован.

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