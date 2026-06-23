Рябков: украинский курс евробюрократов опасен в первую очередь для граждан ЕС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский курс евробюрократов опасен для жителей стран Евросоюза. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Дипломат оценил роль европейских чиновников в обострении конфликта на Украине. По его словам, такой подход несет риски не только для ситуации вокруг Киева.

«Безусловно, роль евробюрократии, функционеров Еврокомиссии в этом процессе глубоко деструктивна и опасна, опасна в том числе для населения стран — членов Евросоюза», — сказал Рябков.

Немногим ранее финский политик Армандо Мема заявил, что европейские лидеры потеряли чувство реальности из-за решений по Украине. Он связал это с ростом военной помощи Киеву и предупредил об опасности такого курса. По его словам, последствия этих решений могут стать проблемой для самой Европы.