В Крыму отменили спортивные соревнования и тренировки для детей до сентября Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Крыма приняли решение временно остановить все детские спортивные мероприятия на полуострове. Это связано с необходимостью усилить меры общественной безопасности в регионе. Соответствующее распоряжение опубликовало республиканское министерство спорта в мессенджере «Макс».

С 11 часов утра 22 июня и до 1 сентября 2026 года на территории Крыма полностью приостановлены тренировки для несовершеннолетних спортсменов. Также отменены все соревнования, включая чемпионаты, первенства и кубки, в которых участвуют дети. Помимо этого, спортивным организациям запрещено отправлять юных атлетов на выездные соревнования за пределы республики.

Министр спорта Ольга Торубарова пояснила, что данные ограничения вводятся исключительно для защиты жизни и здоровья детей, а также всех участников тренировочного процесса. Она подчеркнула, что безопасность несовершеннолетних является главным приоритетом в сложившейся ситуации. В ведомстве уточнили, что запрет будет действовать до особого распоряжения властей.

Напомним, ранее аналогичные меры уже были приняты в отношении детских лагерей и мест отдыха. Глава республики Сергей Аксенов подписал указ о приостановке бронирования и приема организованных групп детей в оздоровительные учреждения до сентября.