«И вот это все продолжается»: Путин напомнил, как ФРГ скрывала свои планы о войне, обвиняя во всем СССР

Путин: Германия обвиняла СССР в том, что это он якобы готовил нападение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин напомнил, что в прошлом Германия громогласно обвиняла СССР в якобы подготовке нападения на Европу. По его словам, эта тенденция наблюдается и сейчас. Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками военных вузов в Москве.

Как отметил президент, перед началом Великой Отечественной войны Советский Союз предпринимал все возможное, чтобы не допустить боевых действий. Москва в то время предлагала европейским странам создать союз против агрессивной политики ФРГ. Однако эта инициатива поддержки не получила.

Путин также указал на то, что западные страны, в частности Франция и Британия, сами первыми пошли на соглашения с Адольфом Гитлером. В этом контексте Путин напомнил о событиях 1938 года, когда британский премьер вернулся из Берлина в Лондон с мирным договором. Тогда немецкие нацисты заканчивали приготовления для боев. Российский глава заявил, что после нападения на СССР Германия сразу начала перекладывать ответственность, утверждая, будто Союз сам готовил удар.

«Бред. И вот это все продолжается. И в наши дни, к сожалению, так продолжается», - заключил Владимир Путин.

Ранее Путин заявил о необходимости соблюдения международного права. По его мнению, только благодаря этому праву можно ответить на вызовы XXI века.