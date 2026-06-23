Россиян предупредили о мошенничестких повестках в суд: что нужно знать

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые повестки в суд от УБК МВД Фото: EAST NEWS.

Мошенники начали массовую рассылку очередных фейковых повесток в суд. На этот раз они подаются якобы от Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК МВД). Специалисты ведомства опровергли подобные рассылки и предупредили - не доверяйте всему, что приходит на ваши электронные почты.

«Фиксируются случаи рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений УБК МВД России. Это одна из разновидностей мошеннических атак с обратным звонком», - пишут в ведомстве.

При этом указано, что обвиняют граждан в этих повестках в самых разных преступлениях, но особенно распространены всяческие «общие нарушения», под которые легко подогнать множество людей. Например - использование VPN-сервисов, просмотр порнографии и так далее.

Отдельно подчеркнуто, что в тексте фейковых повесток можно найти ошибки, выдающие мошенников с потрохами. Например, в приведенном УБК МВД примере документ подписан неким «полицейским следователем офицером», что даже по формулировке абсурдно и, конечно, не соответствует официальным документам и нормативам.

Ранее KP.RU сообщил, что мошенники также стараются выкрасть пенсионные накопления, убеждая россиян перевести деньги в другой фонд.