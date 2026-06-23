Арина Савастру сообщила подробности похищения своего маленького сына Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

19-летняя блогерша Арина Савастру эксклюзивно для Super поделилась подробностями инцидента с похищением ее маленького сына Деймона. Все произошло около 21:30 возле кофейни, где молодая мама отдыхала вместе со своим парнем и ребенком.

Арина ненадолго отлучилась в магазин за продуктами, оставив малыша под присмотром спутника. Буквально через пару минут ей позвонил возлюбленный и сообщил, что 17-летний биологический отец мальчика, Джордан, просто пришел, забрал ребенка и ушел. Савастру опровергла заявления экс-партнера в соцсетях о том, что это случилось в 23:00 вечера, подчеркнув, что уже в 21:55 вызвала полицию.

Однако прибывшие правоохранители не смогли помочь. Джордан официально вписан в свидетельство о рождении, поэтому имеет равные права. Понимая, что в США лишить отца прав без угрозы для жизни ребенка невозможно, Арина еще 12 июля подала в суд, чтобы стать главным опекуном. Пока дата заседания не назначена, родители пытаются подписать досудебное соглашение о графике общения с малышом.