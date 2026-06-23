50 сирот в Адыгее получили жильё в современном жилом комплексе Майкопа

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Пятидесяти участникам программы помощи сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей вручили ключи от собственных квартир, расположенных в новом жилом комплексе «Предгорье Лаго-Наки» Майкопа на улице, носящей имя Героя России Олега Цокова.

Это событие стало очередным шагом в решении одной из самых чувствительных социальных задач региона.

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что вопрос обеспечения жильём детей-сирот находится в числе безусловных приоритетов региональной власти и расценивается как важнейшая социальная миссия государства.

«Мы ведем комплексную работу по поддержке семей и детей, укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в рамках нацпроекта «Семья», партийных проектов «Единой России». И видим действенность мер, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. В республике растет число многодетных семей. За последние годы усилили работу по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Он также сообщил, что до конца 2026 года в Майкопе запланирована покупка ещё более полусотни квартир для участников программы. Всего же в текущем году власти намерены обеспечить собственным жильём как минимум 150 человек из этой льготной категории. И данная практика будет последовательно продолжаться. Примечательно, что все выделяемые помещения располагаются в новых домах с благоустроенными придомовыми территориями и всей необходимой инфраструктурой.

«Благодарю строителей и всех специалистов, участвующих в реализации этих проектов. Наша задача – чтобы у каждого ребенка, нуждающегося в поддержке государства, был свой дом, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Желаю новоселам счастья, благополучия и успешного начала самостоятельной жизни в новых квартирах!» - заявил Мурат Кумпилов.