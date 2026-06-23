В США менеджер ресторана заразила посетительницу герпесом, плюнув в сэндвич Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В США сотрудница ресторана плюнула в еду, заразив посетительницу герпесом. Об этом передает 10News.

В ресторане Arby's в Брокен-Боу, штат Оклахома, менеджер Аманда Хендрикс испортила блюдо клиентки, плюнув в сэндвич перед подачей. Это зафиксировано камерами наблюдения. Дженника Черч съела сэндвич и получила высыпания с язвами. Анализ выявил вирус герпеса полости рта. Пострадавшая отметила, что случившееся повлияло на ее семейную жизнь, она до сих пор не может отойти от стресса.

В США подобное является тяжким преступлением. Непонятно, понесут ли наказание другие сотрудники ресторана, ведь они видели, что делает менеджер, но не остановили подачу еды.

Ранее KP.RU сообщил, что курьера уволили с работы из-за вопиющего случая. Мужчина пробовал еду клиентов и мог вести себя неадекватно, когда привозил заказы.