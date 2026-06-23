Финалистами конкурса «Лидеры России» стали руководители HR-блока банка

Подведены итоги шестого сезона президентского кадрового конкурса «Лидеры России». Команда руководителей департамента персонала ПСБ стала финалистом в номинации «Управленческие команды корпораций». Церемония награждения победителей состоялась в Национальном центре «Россия».

Очередной сезон конкурса впервые прошел в командном формате. Заявки подали 75 тысяч человек из 66 стран. В финале за победу сражались почти 1,5 тысячи управленцев, объединенных в 280 команд страны. В категории «Управленческие команды корпораций» финалистами стали 76 команд, в том числе команда банка.

— Умение эффективно работать в команде является ключевой компетенцией для руководителей HR – здесь в одиночку ничего не добьешься, успех достигается совместными усилиями. Департамент персонала ПСБ заявился в «Лидеры России» впервые именно благодаря командному формату. Нам было важно проверить слаженность работы команды в нестандартных ситуациях, оценить умение команды принимать решения в условиях ограниченного времени, большого объема информации и стресса. Участие в конкурсе позволило оценить сильные стороны нашей команды, определить зоны для развития взаимодействия, чтобы гибко реагировать на изменения в современном обществе, экономике и бизнесе, прокомментировала достижение директор департамента персонала ПСБ Елена Литвинова.

Конкурс открылся дистанционным этапом. Вместе с командой банка его прошли еще более 700 сборных со всей страны. Далее следовали контрольное тестирование и онлайн-полуфиналы: здесь необходимо было решить управленческие кейсов в режиме ограниченного времени. Задания касались различных аспектов командного управления — стратегии, операционной деятельности, оценки эффективности.

Финалистов отбирали по итогам оценочных испытаний. Команды демонстрировали способность совместно анализировать информацию, принимать управленческие решения, распределять ответственность и предлагать практические решения для общественно значимых задач. В рамках конкурса также прошла сдача нормативов ГТО.