Матвиенко поручила изучить возможность отмены пошлины при регистрации брака. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты и Палате молодых законодателей проработать возможность отмены государственной пошлины за регистрацию брака.

С инициативой отменить сбор в 350 рублей выступила член ПМЗ Анастасия Авдеева. По ее словам, пошлина создает негативный эмоциональный фон в тот момент, когда люди приходят подавать заявление о регистрации брака.

«Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их — принесите бумажку за 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества», — отметила Матвиенко в ответ на предложение.

Она также добавила, что необходимо продумать, «как это красиво, достойно сделать», и поручила совместно с Палатой молодых законодателей подготовить соответствующие варианты решения.

Авдеева также предложила компенсировать возможные выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака.

Ранее Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» из компаний, которые выплачивают сотрудникам по 1 млн рублей при рождении ребенка. Она отметила, что сейчас таких предприятий уже более ста, и предложила сделать это объединение символом социально ответственного бизнеса.