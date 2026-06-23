«Все предупреждения уже сделаны»: полковник Баранец указал на главное заблуждение стран НАТО

Военный обозреватель KP.RU, полковник в отставке Виктор Баранец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Военный обозреватель KP.RU, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что уверенность военного блока НАТО в возможности одержать верх над Россией является глубоко ошибочной.

«Все необходимые слова и предупреждения на сей счет и Кремль, и МИД России уже и Европе, и всему Западу сказали. Время уговоров и призывов к благоразумию прошло. Наши противники (точнее — враги) маниакально верят в то, что три десятка стран НАТО при поддержке 20 государств-союзников смогут навалиться на Россию и одолеть ее», — уточнил офицер в отставке.

Особое внимание Баранец уделил ядерному сдерживанию. Он пояснил, что Россия не боится применять это оружие, и оно постоянно находится в состоянии боевой готовности. Спикер уточнил, что стратегические вооружения обновлены почти на 95%.

Эксперт считает, что именно ядерный фактор является главным аргументом, способным охладить пыл агрессоров. Однако Баранец добавил, что для победы в современных конфликтах крайне важна и космическая разведка. По мнению полковника, России необходимо срочно усилить спутниковую группировку до уровня американских аналогов, так как без нее выигрывать серьезные сражения становится невозможно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа всегда была и будет за РФ. Он отметил, что все поставленные цели обязательно будут выполнены.