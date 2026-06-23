Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ

Владимир Путин собрал совещание с членами правительства Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции во вторник, 23 июня.

Как сообщала пресс-служба Кремля, основная тема совещания - реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений.

Путину доложат министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Предыдущее совещание Владимира Путина с членами правительства состоялось 10 июня. На мероприятии обсуждали меры по восстановлению инвестиционной активности.