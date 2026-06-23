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НовостиПолитика23 июня 2026 13:39

Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ

Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства
Вениамин ЗАХАРОВ
Владимир Путин собрал совещание с членами правительства

Владимир Путин собрал совещание с членами правительства

Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции во вторник, 23 июня.

Как сообщала пресс-служба Кремля, основная тема совещания - реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений.

Путину доложат министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Предыдущее совещание Владимира Путина с членами правительства состоялось 10 июня. На мероприятии обсуждали меры по восстановлению инвестиционной активности.