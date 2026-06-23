«Единая Россия» упростит трудоустройство студентов и выпускников

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев (в центре) рассказал о новом законопроекте о стажерах. Фото: er-gosduma.ru.

Госдума рассмотрит в первом чтении подготовленный «Единой Россией» законопроект о стажировках студентов и выпускников учебных заведений. Документ закрепит понятие «стажер» и поможет молодым специалистам трудоустроится во время учебы или после получения профессионального образования.

Согласно инициативе стажерами смогут стать студенты или выпускники вузов и колледжей в течение первого года после их окончания, рассказал соавтор документа, заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Он подчеркнул, что работодатели сегодня зачастую принимают только выпускников с опытом работы. При этом у вчерашних студентов нет возможности его получить.

«Согласно статистике, 24% выпускников вузов и 43% выпускников колледжей работают не по специальности. Это означает, что люди были отвлечены от непосредственной работы на рынке труда, и государство ещё тратило деньги на образование, которое им не потребовалось», - рассказал Андрей Исаев.

Подготовленные партией поправки в Трудовой кодекс вводят специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации. Продолжительность стажировки предлагается установить не больше шести месяцев. Главное преимущество статуса стажера - молодые люди получат все предусмотренные законом социальные гарантии

«Со стажерами, что очень важно, будет заключаться срочный трудовой договор. Это означает, что они получат все гарантии по трудовому законодательству: зарплату не ниже МРОТ, формирование пенсионного стажа, оплату больничного листа», – сообщил Андрей Исаев.

После окончания срока стажировки выпускники смогут заключать с работодателем постоянный трудовой договор без испытательного срока.

«Мы даем возможность работодателю присмотреться к стажеру, стажеру - присмотреться к работодателю и принять решение. Мы считаем, что этот законопроект существенно облегчит проблему трудоустройства молодёжи», - говорит парламентарий.

Андрей Исаев напомнил, что на ПМЭФ-2026 прозидент Владимир Путин поддержал инициативу единороссов, предлагающих как можно быстрее принять закон о стажерах. Кроме того, глава государства одобрил инициативу партии по расширению применения ученического договора. Сейчас такие соглашения могут оформляться только с организациями. Депутаты собираются предоставить право заключать ученические договоры индивидуальным предпринимателям, чтобы они брали молодежь на обучение по специальностям. «Единая Россия» совместно с Минтрудом и социальными партнерами готовит соответствующие изменения в законопроект ко второму чтению.

Ранее партия призвала защитить права школьников, желающих пойти в десятый класс. Единороссы настаивают на тщательной проверке случаев необоснованных отказов ученикам, стремящимся продолжить учебу. По словам заместителя руководителя фракции партии в Госдуме Алены Аршиновой, в некоторых учебных заведениях самовольно устанавливают ограничения, препятствующие подростками и не позволяющие им реализовать свое право на среднее образование.