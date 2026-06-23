Госдума разрешила жертвам краж с карт подавать иски по месту жительства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жертвы краж с банковских карт смогут подавать иски по месту своего жительства. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

Документ касается случаев, когда похищенные деньги уходят на счет, который использовали мошенники. Потерпевший сможет требовать взыскания неосновательного обогащения с владельца такого счета. Также можно будет добиваться возмещения имущественного вреда.

Иск разрешат подавать по месту жительства самого потерпевшего или по месту производства уголовного дела. Это правило будет работать и тогда, когда дело приостановлено. Главное условие — иск не был подан или рассмотрен в рамках уголовного дела.

Закон вносит изменения в статью 29 Гражданского процессуального кодекса РФ. Раньше потерпевшим часто приходилось обращаться в суд по месту жительства ответчика. Если он находился в другом регионе, это создавало дополнительные расходы и сильно осложняло защиту прав.

Поводом для изменений стало постановление Конституционного суда РФ. В КС обратилась женщина, которая после звонка мошенников потеряла 235 тысяч рублей. Она попыталась подать иск по месту своего жительства, но суд вернул заявление и указал на необходимость обращаться по адресу ответчика.

Немногим ранее в Казани дроппер вернул пенсионерке 570 тысяч рублей по иску прокуратуры. Женщина стала жертвой телефонных мошенников и перевела сбережения на «безопасный счет». Следователи установили карту, на которую поступили деньги, после чего владелец счета добровольно возместил ущерб.