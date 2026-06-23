Страны НАТО начали подготовку к «битве за Балтику»: на что рассчитывает альянс Фото: REUTERS.

Страны НАТО, включая США, начали активную логистическую подготовку к возможному крупному конфликту в Балтийском море, который западные СМИ уже называют «битвой за Балтику». По данным британской газеты The Telegraph, альянс отрабатывает быструю переброску сил и создание инфраструктуры с нуля в условиях, приближенных к боевым.

В рамках учений Baltops, которые проходят с 4 по 19 июня, американские военные инженеры из батальона Seabees уже строят лодочные аппарели и полевые лагеря на побережье. Как пояснил лейтенант Коди Робертсон, главная цель — продемонстрировать способность быстро прибыть в любой район, разбить базу и использовать её как плацдарм для наступательных действий. Издание напоминает, что этот подход базируется на принципе генерала Эйзенхауэра о решающей роли логистики в любой войне.

Особое внимание уделяется стратегическим островам, таким как шведский Готланд и датский Борнхольм, а также Калининградской области России, где дислоцирован Балтийский флот.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы планов нападать на страны НАТО. Российский лидер указал, что все подобные заявления — ложь для наращивания военных бюджетов.