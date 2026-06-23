Можно ли носить футболки с нецензурными надписями: юрист дал ответ

Прямого запрета на ношение одежды с нецензурными надписями нет. Фото: Светлана Иванова / нейросеть

В России ношение одежды с провокационными принтами, включая нецензурные надписи, формально не запрещено. Однако, как рассказал юрист Александр Хаминский, в некоторых ситуациях такие вещи могут привести к проблемам с законом. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Прямого запрета на ношение одежды с нецензурными надписями или провокационными изображениями в российском законодательстве нет. Сам по себе принт на футболке не образует состав правонарушения», – пояснил эксперт.

По словам специалиста, ответственность может наступить, если такие надписи или изображения будут восприняты как явное неуважение к обществу и нарушение общественного порядка. В этом случае действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство, а итоговое решение зависит от обстоятельств – места, поведения человека и реакции окружающих.

Юрист также отметил, что отдельные риски связаны с изображениями эротического характера, а также с символикой и рисунками, связанными с наркотическими веществами. В ряде случаев это может привести уже к административной ответственности, включая штрафы за пропаганду запрещенных веществ.

Прежде KP.RU писал о том, что россиян предупредили о штрафах за въезд на территории, где действует особый противопожарный режим. В таких зонах действуют строгие ограничения.