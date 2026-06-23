FP: ЕС просили США критиковать Россию, Вашингтон отказался ради переговоров Фото: REUTERS.

Администрация президента США Дональда Трампа не соглашалась с просьбами европейских русофобов о публичной критике России. Это делалось для того, чтобы не осложнить переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

Один из европейских чиновников рассказал изданию, что ранее обращался к Белому дому с просьбой о публичной критике России в связи с событиями на Украине. Однако Белый дом отказался, выразив опасения, что это может негативно сказаться на переговорах, которые США ведут по данному вопросу.

Другой европейский источник, также являющийся должностным лицом, сообщил, что сотрудники Белого дома в частных разговорах выражали нежелание публично критиковать Россию, так как это могло бы помешать переговорам.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России пока не наблюдает возобновления работы по украинскому кризису со стороны США.