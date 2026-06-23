Смерчи могут стать чаще в РФ: синоптик объяснил причины

Синоптик рассказал о тревожной погодной тенденции в России. Фото: REUTERS.

Смерчи могут стать более частым явлением в России по мере изменения климата, заявил синоптик Александр Шувалов. Такие погодные явления уже давно наблюдаются в средней полосе страны, однако в будущем риск их возникновения может увеличиться. Об этом пишет Lenta.ru.

«Можно указывать именно на потенциальную возможность, на вероятность ситуации, которая может привести к формированию смерчей на основании некоторых коэффициентов», – отметил эксперт.

По словам синоптика, смерчи в средней полосе России возникают практически каждый год. При этом заранее определить точное место их появления невозможно, поскольку современные методы прогнозирования не позволяют предсказать формирование такого явления с высокой точностью.

Напомним, в городе Кушва Свердловской области стихия повредила 124 частных дома, 32 из них были полностью разрушены. Из-за перебоев с электроснабжением в шахте оказались заблокированы 16 горняков, а без света остались тысячи местных жителей.