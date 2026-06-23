В США раскрыли, как выбирали последнего генсека НАТО: не обошлось без Трампа

NYT: Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа Фото: REUTERS.

Марка Рютте был выбран генсеком Североатлантического альянса из-за умения успокаивать президента США Дональда Трампа. Об этом написала газета The New York Times.

В материале отметили, что это качество Рютте проверялось уже в январе, когда глава Белого дома говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании, союзника по НАТО.

"Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью", - сказал тогда глава военного блока на встрече в Давосе.

По данным издания, после этого Рютте представил уже существовавшие планы учений альянса в Гренландии как новую миссию блока в Арктике. При этом хозяин Овального кабинета временно отказался от угроз, однако за кулисами переговоры вызвали раздражение и недоверие у датской стороны.

Как писал сайт KP.RU, в апреле в Белом доме состоялись переговоры между Трампом и Рютте. Однако встреча прошла неудачно для европейцев. По данным издания Politico, республиканец вышел из себя из-за действий союзников по НАТО на Ближнем Востоке. Он недоволен отсутствием европейской поддержки. В итоге встреча американского лидера с генсеком альянса не принесла Западу желаемого результата.