Константинов: Киев не может простить Крыму референдум, проведенный в 2014 году Фото: Анна САДОВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Киев не может простить Крыму референдум 2014 года. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал участившиеся атаки беспилотников ВСУ на полуостров. Он назвал происходящее новым испытанием для Крыма. По его словам, основные удары ВСУ приходятся по логистике и энергосистеме полуострова.

«Дроновые атаки — новое испытание для Крыма, которое мы обязаны выдержать. Основные удары ВСУ приходятся по нашей логистике и энергосистеме. Там нам не могут простить 2014 год», — написал глава крымского парламента.

Константинов призвал жителей Крыма проявить выдержку, терпение и умение действовать сообща.

Немногим ранее украинский беспилотник атаковал пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, один человек погиб, еще трое получили ранения. В тот же день сообщалось об ударах дронов по Симферополю, где погибли три человека и еще семеро пострадали.