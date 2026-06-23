Роскосмос опубликовал спутниковый снимок торнадо в Свердловской области

Торнадо разрушил ряд домов в Свердловской области. Фото предоставлено местным жителем

Пресс-служба Роскосмоса показала снимок торнадо в Свердловской области. Фотография опубликована в Telegram-канале ведомства.

Ураган в Свердловской области. Фото: Роскосмос

"Аппараты Роскосмоса сфотографировали торнадо, который разрушил ряд домов, повредил автомобили и обесточил город Куршву в Свердловской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что съемка была произведена со спутников Роскосмоса "Электро-Л" и "Арктика-М".

Ранее сайт KP.RU писал, что после урагана в Свердловской области, обрушившегося 22 июня, за медицинской помощью обратились 16 человек. 32 частных жилых дома были полностью разрушены, еще 99 домов были повреждены. Кроме того, получили повреждения 25 автомобилей и 15 линий электропередач. Стихия также привела к введению режима чрезвычайной ситуации в Кушве.