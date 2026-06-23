Врач объяснила, почему отпуск часто превращается в усталость

Адаптация нужна не только в начале отпуска, но и после возвращения домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отпуск не всегда помогает быстро восстановить силы, особенно если он слишком короткий или связан с резкой сменой климата. Кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт рассказала, что организму требуется время на адаптацию к новым условиям, и именно поэтому многие люди чувствуют усталость даже во время отдыха. Об этом пишет aif.ru.

«Акклиматизация в среднем идет 2-3 дня, но может длиться и до пяти дней. Самый хороший адаптивный эффект возникает, когда человек находится в оздоравливающей зоне 16-18 дней», – отметила эксперт.

По словам врача, короткие поездки продолжительностью неделю или меньше не всегда позволяют организму полноценно восстановиться. Наоборот, резкая смена климата, часовых поясов, питания и режима может стать дополнительной нагрузкой. В таких случаях возможны головные боли, раздражительность, проблемы с пищеварением и чувство истощения.

Специалист также напомнила, что адаптация нужна не только в начале отпуска, но и после возвращения домой. Организму требуется еще несколько дней, чтобы снова привыкнуть к привычному ритму жизни. Поэтому по возможности лучше не выходить на работу сразу после поездки и дать себе время на спокойное возвращение к повседневным делам.

Ранее аналитик Александр Русяев отметил, что осенний отпуск может оказаться выгоднее летнего, поскольку в осенние месяцы обычно больше рабочих дней.