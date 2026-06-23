Психолог объяснила, сможет ли ИИ заменить живого терапевта

Психолог Алексеева: искусственный интеллект не сможет заменить живого специалиста Фото: Shutterstock.

Искусственный интеллект постепенно входит во все сферы жизни, и вопрос о том, сможет ли чат-бот заменить психолога, возникает все чаще. Клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с REGIONS объяснила, где ИИ может быть полезен, а где без живого специалиста не обойтись.

По словам эксперта, есть направления, где искусственный интеллект уже показывает хорошие результаты — например, помощь при тревожных расстройствах, панических атаках и навязчивых состояниях. Чат-бот способен напомнить о дыхательной практике, предложить последовательность действий во время приступа тревоги или помочь переключить внимание. Такая поддержка доступна круглосуточно, что особенно важно в острые моменты. Полезны и программы для сопровождения терапии: они помогают фиксировать эмоции, наблюдать за реакциями и быстрее осваивать новые навыки.

Однако психотерапия состоит не только из техник. Часто человек приходит к специалисту с чувством стыда, вины или внутреннего одиночества, и в этой ситуации важны не советы, а ощущение, что тебя действительно понимают. В психологии существует понятие валидации — принятия чувств и переживаний человека, что снижает внутреннее напряжение. Такая работа строится не только на словах: большую роль играют интонация, взгляд, паузы и эмоциональная реакция.

По мнению психолога, вопрос сегодня не в том, заменит ли ИИ психологов, а в том, как технологии могут сделать помощь доступнее. Чат-бот способен стать помощником между консультациями и инструментом самонаблюдения, но эмоциональный контакт остается частью человеческого общения. Будущее, скорее всего, лежит не в конкуренции, а в сотрудничестве специалиста и искусственного интеллекта.