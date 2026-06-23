Шариф: В меморандуме США и Ирана не упоминается ракетная программа Тегерана Фото: REUTERS.

В меморандуме США и Ирана не упоминается ракетная программа Тегерана, этот вопрос даже не обсуждался. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласится на проведение инспекций в рамках решения вопроса по ядерной программе Ирана. По его словам, проведение инспекций основных вооружений гарантирует честность в ядерных вопросах на долгосрочную перспективу.

18 июня Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум, направленный на прекращение войны в Иране.