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НовостиВ мире23 июня 2026 16:09

Шариф: В меморандуме США и Ирана не упоминается ракетная программа Тегерана

Вопрос ракетной программы Ирана даже не обсуждался, отметил премьер Пакистана
Сергей ГАПЧУК
Шариф: В меморандуме США и Ирана не упоминается ракетная программа Тегерана

Шариф: В меморандуме США и Ирана не упоминается ракетная программа Тегерана

Фото: REUTERS.

В меморандуме США и Ирана не упоминается ракетная программа Тегерана, этот вопрос даже не обсуждался. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласится на проведение инспекций в рамках решения вопроса по ядерной программе Ирана. По его словам, проведение инспекций основных вооружений гарантирует честность в ядерных вопросах на долгосрочную перспективу.

18 июня Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум, направленный на прекращение войны в Иране.