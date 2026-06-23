Посол РФ предостерег немецкую молодежь от фальсификации истории Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Посол России в Германии Сергей Нечаев предостерег немецкую молодежь. Он выступил с призывом и попросил не ходить на поводу у тренда фальсификации истории.

«Я бы сказал современному поколению немецкой молодежи тщательно изучать историю, не пускаться в фальсификации, как это иногда делают сейчас в угоду политической конъюнктуре, объективно помнить о том, что было и к чему привел нацизм и Германию, и всю Европу», — резюмировал российский дипломат.

Посол РФ подчеркнул важность передачи памяти о прошлом для предотвращения трагедий. Посещение немецкой молодежью памятных мест помогает осмыслению событий и формированию выводов на будущее.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим сейчас встал на путь неонацизма. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ничего подобного история не знала со времен Второй Мировой войны.