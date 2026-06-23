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Ситуация на Украине начинает напоминать реалии из фильма-антиутопии «Голодные игры». Об этом написала бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в своих социальных сетях.
По е словам, на Украине на данный момент идет настоящая борьба - извечная битва между телевизором и холодильником.
"Чем пустее становятся холодильники людей, тем меньше у них интереса к политическим зрелищам. Нельзя предлагать телепередачи вместо еды - иначе получатся "Голодные игры", - написала Мендель.
Мендель считает, что значительная часть граждан Украина доведена нынешними властями до крайней степени нищеты. Такое она задалась вопрос, как глава киевского режима планирует выиграть в этом конфликте.
Ранее Мендель также заявила, что Владимир Зеленский осознанно затягивает боевые действия на Украине, продлевая конфликт с Россией.