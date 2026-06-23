Мендель сравнила нынешнюю Украину с сюжетом антиутопии «Голодные игры» Фото: REUTERS.

Ситуация на Украине начинает напоминать реалии из фильма-антиутопии «Голодные игры». Об этом написала бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в своих социальных сетях.

По е словам, на Украине на данный момент идет настоящая борьба - извечная битва между телевизором и холодильником.

"Чем пустее становятся холодильники людей, тем меньше у них интереса к политическим зрелищам. Нельзя предлагать телепередачи вместо еды - иначе получатся "Голодные игры", - написала Мендель.

Мендель считает, что значительная часть граждан Украина доведена нынешними властями до крайней степени нищеты. Такое она задалась вопрос, как глава киевского режима планирует выиграть в этом конфликте.

Ранее Мендель также заявила, что Владимир Зеленский осознанно затягивает боевые действия на Украине, продлевая конфликт с Россией.