Врач рассказала, какой отек после укуса считается опасным

Отек лица после укуса насекомого – тревожный сигнал. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выраженный отек лица после укуса насекомого может быть тревожным признаком аллергической реакции, предупредила врач Ольга Уланкина. По ее словам, в некоторых случаях такие симптомы развиваются быстро и требуют срочной медицинской помощи. Об этом пишет RT.

«Главное отличие аллергической реакции — масштаб и скорость развития симптомов. В норме место укуса краснеет, немного отекает, зудит и может болеть, но эти проявления ограничены небольшой зоной и проходят в течение нескольких часов или дней», – отметила Уланкина.

Специалист пояснила, что насторожить должны отеки, выходящие за пределы места укуса, особенно если опухает лицо, губы или язык. Опасными признаками также считаются сыпь по всему телу, сильная слабость, головокружение и резкое падение давления. Такие состояния могут указывать на развитие анафилактического шока.

Врач добавила, что при появлении подобных симптомов нужно немедленно вызывать скорую помощь. До приезда медиков рекомендуется удалить жало, если оно осталось, промыть место укуса и приложить холод. Для снижения зуда можно использовать антигистаминные препараты.

Ранее иммунолог Надежда Логина предупредила, что сезонная аллергия без лечения может постепенно усугубляться и со временем перейти в хроническую форму, вызывая более стойкие и тяжелые симптомы.