Генпрокуратура Украины заочно предъявила Медведчуку новые обвинения Фото: REUTERS.

Председателю движения "Другая Украина" и бывшему лидеру запрещенной на Украине "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктору Медведчуку заочно предъявлены обвинения в оправдании действий России и "публичных призывах к изменению госграницы страны". Об этом сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины.

Следствие полагает, что политик в ходе интервью журналисту Томасу Реперу на YouTube-канале NuoFlix высказался за включение Украины в состав России.

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года Виктор Медведчук ответил на обвинения СБУ. Тогда украинская спецслужба заочно обвинила политика и 11 членов движения "Другая Украина" в госизмене и поддержке России. Фигурантов обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами и якобы проведении "информационных операций".

Ранее Медведчук назвал обвинения в свой адрес со стороны Киева репрессиями в связи с критикой курса украинской власти, в том числе на тему отношений с российской стороной.