В Архангельской области осудили серийного маньяка, убивавшего женщин

В Архангельской области вынесен приговор серийному убийце Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Архангельской области вынесен приговор серийному убийце, который жестоко расправлялся с женщинами и пытался их насиловать. Об этом сообщает "КП-Мурманск" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По данным суда, в 1989 году обвиняемый дважды знакомился с женщинами, остановившимися на дороге, и предлагал их подвезти. На самом деле он отвозил их на свою дачу, где пытался склонить к интимной связи и затем убить.

В июле того же года он привез первую жертву на дачу, задушил и перевез в лес Вайново. Там он обнаружил, что женщина еще жива, и попытался изнасиловать. После чего нанес удары колющим предметом, от чего она скончалась. Через несколько дней повторил действия с другой женщиной, вступив с ней в интимную связь, а затем задушил ее. В июле 1990 года на острове Краснофлотский повторил действия в отношении еще одной женщины.

Преступника задержали благодаря совместной работе следователей СК и МВД. Осужденный дал признательные показания благодаря психологическому подходу.

Суд вынес ему приговор в виде 9 лет и 11 месяцев исправительной колонии особого режима. Учитывая предыдущие судимости за аналогичные деяния, окончательное наказание было определено как пожизненное лишение свободы.

Ранее KP.RU сообщил, что впервые были опубликованы жуткие кадры из квартиры серийного маньяка из Новокузнецка Александра Спесивцева.