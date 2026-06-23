Роботы на производство: в Нижегородской области открылся новый центр автоматизации

Фото: Максим ГЕРАСИМОВ/photo.pravda-nn.ru

Создание этого специализированного учреждения стало возможным благодаря национальному проекту «Средства производства и автоматизации». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева, а также министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.

Глава региона отметил, что в новом центре можно изучить как мировые, так и с отечественные робототехнические разработки, ориентированные непосредственно на нужды местных производителей.

«Но, пожалуй, самое важное – это подготовка кадров. Специалисты НГТУ и Центра будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение робототехнических ячеек обеспечит рост производительности труда», – подчеркнул Глеб Никитин и выразил уверенность, что услуги технологического консалтинга и аудита окажутся востребованными.

«Коллеги уже озвучили план – ежегодно до 15 заводов будут проходить такой аудит», – добавил губернатор.

Такая диагностика производственных процессов и подбор оптимальных решений для повышения эффективности предприятий будут осуществляться совместно с экспертами Регионального центра компетенций при поддержке областного Минпрома.

Фото: Максим ГЕРАСИМОВ/photo.pravda-nn.ru

Заместитель губернатора Егор Поляков пояснил, что на базе центра уже развёрнуты лаборатории, оснащённые отечественными коллаборативными роботами, станками лазерной резки и автоматизированными системами хранения. Особый акцент сделан на логистических роботах, которые позволят отрабатывать решения по автоматизации складских и транспортных операций — это направление критически важно для современных производств.

Созданию центра предшествовала победа НГТУ в конкурсном отборе в 2025 году. Проект получил грантовую поддержку в размере 295 миллионов рублей. Этому успеху способствовала совместная работа регионального Минпрома и Нижегородского научно-образовательного центра, который выступил связующим звеном между учёными университета и промышленными заказчиками на этапе формирования заявки. Деятельность центра построена по методологии, разработанной головным ЦРПР Университета «Иннополис».

Исполняющий обязанности ректора НГТУ Сергей Дмитриев подчеркнул, что для университета открытие центра — новый этап в подготовке инженеров, создание среды, где студенты и учёные работают бок о бок с представителями индустрии, решая реальные задачи автоматизации.

Фото: Максим ГЕРАСИМОВ/photo.pravda-nn.ru

Генеральным партнёром и соинвестором программы выступил Горьковский автомобильный завод. Ключевым направлением сотрудничества станет автоматизация производственных и логистических процессов с применением отечественных робототехнических комплексов. ГАЗ не только вкладывает средства, но и предоставляет свою площадку в качестве технологического полигона для отработки инноваций.

Управляющий директор предприятия Андрей Софонов заявил, что цель партнёров — не просто внедрение новых роботов, а развитие компетенций и подготовка кадров для отрасли. Совместно с центром запускается полный цикл: от проектирования роботизированного участка до обучения оператора по его обслуживанию. Он назвал эту поддержку стратегической инвестицией в развитие региональной промышленности и отечественного автопрома.

Председатель Законодательного собрания области Евгений Люлин отметил, что Нижегородская область выбрана федеральным центром для создания подобной площадки не случайно. Здесь есть сильная научная школа и реальный запрос от экономики. Он подчеркнул, что задача депутатского корпуса — законодательно сопровождать такие проекты и формировать бюджетные условия для непрерывной подготовки инженерных кадров. В рамках Десятилетия науки и технологий предстоит выстроить цепочку от идеи до внедрения робототехнических решений на конкретных предприятиях региона.

Фото: Максим ГЕРАСИМОВ/photo.pravda-nn.ru

Национальный проект «Средства производства и автоматизации» реализуется с 2025 года по поручению Президента Владимира Путина. К 2030 году планируется обеспечить технологическую независимость России в производстве высокотехнологичных станков на 95%, войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации и подготовить квалифицированные кадры для работы отрасли.

Напомним, что указом главы государства 2022–2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий, основные задачи которого — привлечение молодёжи в исследования, вовлечение учёных в решение важнейших задач и повышение информированности граждан о достижениях отечественной науки.