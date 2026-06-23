Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире23 июня 2026 20:48

Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

Резолюция сенаторов США рекомендует Трампу «отозвать американские ВС от боевых действий против Исламской Республики Иран»
Анна ПЕТРОВА
Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

Фото: REUTERS.

Американские сенаторы приняли резолюцию, в которой администрации США рекомендуется завершить военные действия в отношении Ирана.

Резолюцию поддержали 50 сенаторов, против высказались 48. Четыре республиканца поддержали резолюцию, среди демократов против проголосовал только один сенатор. Аналогичный документ был принят Палатой представителей в начале этого месяца.

Речь идет о резолюции, которая утверждается отдельно в каждой палате. Она не имеет юридической силы и служит лишь выражением мнения конгрессменов. Исполнительная власть может проигнорировать такие рекомендации.