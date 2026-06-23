В Брянской области на озере утонули два подростка Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В городе Унеча спасатели обнаружили и подняли из озера тела двух подростков, погибших во время купания. Об этом сообщили в управлении МЧС Брянской области.

По информации ведомства, тело одного из несовершеннолетних извлек из воды матрос-спасатель пляжа на озере Новое. Второго подростка со дна водоема подняли водолазы. Погибшие были 2010 и 2011 годов рождения.

В следственном управлении СК России по региону уточнили, что подростки находились на озере в компании знакомых и не умели плавать. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее KP.RU сообщал, что трехлетний ребенок утонул в открытом бассейне развлекательного комплекса аквапарке в Ростовской области. Мальчика почти сразу вытащили из воды. К приезду скорой он еще был жив. После почти часа реанимации спасти ребенка не удалось.