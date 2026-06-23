Захарова: РФ не знает о возможностях Украины по производству топлива для АЭС. ФОТО: МИД России

России неизвестно о наличии на Украине заводов для самостоятельного производства ядерного топлива по британско-украинской схеме поставок урана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС», — сказала дипломат для РИА Новости.

Как накануне сообщила канцелярия британского премьера Кира Стармера, который объявил об отставке, урановая компания Urenco при поддержке правительства в течение двух лет будет поставлять украинскому «Энергоатому» обогащенный уран на сумму 280 млн долларов.

Политолог Алекс Крайнер ранее подчеркнул, что Лондон провоцирует Москву с целью развязать большую войну, тем самым отвлекая внимание от внутренних проблем страны.