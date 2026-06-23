Экономист Чирков: завышение дохода перед оформлением кредита - очень опасно Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков предупредил о самых частых ошибках, которые свершают россияне при оформлении кредитов.

Даже одна ошибка может заметно усложнить жизнь. Прежде всего, нельзя переоценивать свои силы, так как потом будет сложно обслуживать кредит. А срывы графиков платежей приведут к штрафным санкциям.

Часто заемщики выбирают простоту вместо экономии: вместо ипотеки или автокредита выбирают потребкредит, потому что для его оформления требуется меньше документов. Такая стратегия приводит к переплате.

Невнимательное чтение договора часто тоже таит в себе ловушки, так что стоит обращать внимание на мелкий шрифт. Это часто как раз те условия, которые могут ключевым образом отразиться на благосостоянии. Финансовые организации иногда более мелким шрифтом маскируют то, что наименее выгодно для заемщика.

Многие заемщики выбирают опасную стратегию завышения дохода, но потом она приводит к невозможности платить кредит. Нужно предусматривать изменения своего дохода и рассчитывать на разное развитие ситуации.

- Если говорить о финансировании реструктуризации, то это, в принципе, нормальная история, особенно когда действующие процентные ставки ниже, - сказал 360.ru экономист.

Ранее, Магомед Гамзаев, финансист предупредил в беседе с RT, что отсутствие кредита в отчете не означает, что обязательства не существует. Чаще всего это вопрос скорости и качества обмена данными, а не юридического статуса долга.

Если кредит банковский, а в истории его нет ни в одном бюро, это уже повод проверить договор, запросить разъяснения у кредитора и при необходимости подать заявление на исправление данных.

В России также зафиксирована активизация мошенничества, связанного с оформлением иностранных банковских карт для оплаты за рубежом, бронирования отелей, авиабилетов и других туристических услуг, пишет Lenta.ru.

Тем временем по итогам весны, россияне стали чаще оформлять микрокредиты.Уровень одобрения кредитов в МФО в марте увеличился на 9,7% по сравнению с 2025 годом, сообщает БКИ ОКБ. В то же время, ипотечные заявки снижены на 11,3%. В других сегментах также фиксируется различная динамика, пишет Царьград.