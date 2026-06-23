Роскачество: предельный уровень финансовой нагрузки – не более 50 процентов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики Центра финансовой экспертизы Роскачества предупредили, что чрезмерная закредитованность является одной из главных причин для отказа в предоставлении нового займа. Эксперты ведомства подробно разъяснили методику расчета этого индикатора и обозначили критические значения, при которых банки начинают воспринимать заемщика как неблагонадежного.

В Роскачестве подчеркнули необходимость системного подхода к оценке своих обязательств. Ключевым инструментом здесь выступает показатель долговой нагрузки (ПДН), который кредитные организации и микрофинансовые институты обязаны рассчитывать с 2019 года. Данный коэффициент демонстрирует, какую часть среднемесячного дохода гражданин тратит на обслуживание всех своих финансовых обязательств, включая потенциальный новый кредит.

Для самостоятельной оценки своего положения специалисты рекомендуют разделить общую сумму ежемесячных платежей на величину ежемесячного дохода и умножить результат на сто процентов. Согласно общепринятым финансовым стандартам, безопасным считается уровень нагрузки, не превышающий 30–35%. Превышение данного порога должно стать сигналом для пересмотра целесообразности привлечения новых заемных средств.

В беседе с Lenta.ru эксперты отметили, что предельно допустимый рубеж – 50%. Свыше – скорее всего заявка на кредит будет отклонена, так как финансовая нагрузка слишком высокая. Если же показатель приближается к 80%, шансы на одобрение кредита становятся практически нулевыми, так как такой долг признается необеспеченным, а финансовое положение клиента — крайне рискованное.

Тема кредитов требует внимательности — одна ошибка может заметно усложнить жизнь. Завышение дохода — слишком рискованная стратегия. Банк оценивает заемщика на возможности по оплате, но о корректной оценке не может быть речи. В некоторых случаях такие ситуации заканчиваются не очень хорошо. Просто заемщик не может обслуживать кредит, сообщает 360.ru.

Ранее, эксперт предупредил, что в 2026 году не стоит гнаться за сверхдоходами, а начать нужно с малого — регулярно откладывать даже небольшие суммы. Первая цель — сформировать резерв хотя бы на месяц жизни. В идеале финансовая подушка должна покрывать четыре-шесть месяцев базовых расходов семьи, пишет Царьград.