Диетолог перечислила полезные гарниры для шашлыка

Диетолог Шейфер посоветовала есть шашлык с капустой и огурцами Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

При употреблении шашлыков многие совершают одну и ту же ошибку — перегружают организм тяжелыми сочетаниями продуктов. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог Анна Шейфер.

По ее словам, ферментированная капуста, огурцы в умеренном количестве могут быть полезны благодаря содержанию органических кислот и пробиотиков.

Специалист указала, что главная задача гарниров к шашлыку — облегчить его переваривание и не создавать дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

«Выбирайте свежие овощи. Огурцы, помидоры, зелень, листовые салаты — все это содержит клетчатку и воду, которые помогают пищеварению и частично компенсируют жирность мяса», — отметила врач.

360.ru предупредил, что замаринованное в майонезе мясо для шашлыка является серьезным ударом для поджелудочной железы. Кроме того, при жарке на открытом огне майонез, являющийся эмульсией из масла, яиц и горчицы, окисляется и образует вредные соединения, что увеличивает нагрузку на печень.