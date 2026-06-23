В работе Meta* произошел масштабный сбой Фото: REUTERS.

Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*. Сервисы не открываются либо работают с серьезными задержками.

Пользователи отмечают, что наблюдаются перебои в доступе к приложениям, сложности с загрузкой контента и отправкой сообщений. Официальные представители Meta* пока не давали комментариев о причинах сбоев и сроках полного восстановления работы сервисов.

Напомним, в работе нейросети Claude произошел сбой 23 июня. Пользователи со всего мира подали более 8 тысяч жалоб. У людей не открывался мессенджер и не грузилось приложение.

Ранее Meta* обвинили в обмане пользователей из-за возможного доступа к перепискам в WhatsApp**. Несмотря на технологию сквозного шифрования, компания якобы может хранить содержание сообщений и иметь к ним доступ.

* - компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ

** - принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ