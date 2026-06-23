Фото: REUTERS.
Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*. Сервисы не открываются либо работают с серьезными задержками.
Пользователи отмечают, что наблюдаются перебои в доступе к приложениям, сложности с загрузкой контента и отправкой сообщений. Официальные представители Meta* пока не давали комментариев о причинах сбоев и сроках полного восстановления работы сервисов.
Напомним, в работе нейросети Claude произошел сбой 23 июня. Пользователи со всего мира подали более 8 тысяч жалоб. У людей не открывался мессенджер и не грузилось приложение.
Ранее Meta* обвинили в обмане пользователей из-за возможного доступа к перепискам в WhatsApp**. Несмотря на технологию сквозного шифрования, компания якобы может хранить содержание сообщений и иметь к ним доступ.
* - компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ
** - принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ