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НовостиОбщество23 июня 2026 23:23

Мошенники придумали новый способ кражи данных летом: появилась афера с QR-кодами

Мошенники расклеивают QR-коды на якобы бесплатный Wi-Fi в парках и у веранд
Анна ПЕТРОВА
Мошенники расклеивают QR-коды на бесплатный Wi-Fi в парках и у веранд

Мошенники расклеивают QR-коды на бесплатный Wi-Fi в парках и у веранд

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С приходом тепла в России активизировались аферисты. Мошенники начали размещать в парках и у летних кафе QR-коды с обещанием бесплатного Wi-Fi. На самом деле коды перенаправляют на фишинговые ресурсы. Об этом РИА Новости рассказали в «Мошеловке» Народного фронта.

«Отдыхающий в парке видит стикер с QR-кодом, наклеенный на скамейку, столик летнего кафе, урну или прямо поверх официального информационного стенда. Наклейка маскируется под полезный городской сервис и обещает бесплатный Wi-Fi», — пояснил источник.

Эксперты предостерегают, что при сканировании подобного кода пользователь рискует попасть на мошеннический сайт. Именно там могут украсть данные карты или установить вредоносную программу.

Специалисты советуют с осторожностью относиться к QR-кодам на улице, особенно кустарно расклеенным. Перед вводом личной информации всегда стоит сверять адрес открывшегося сайта.

Кроме этого, злоумышленники активизировались в рассылке фейковых повесток в суд от УБК МВД.