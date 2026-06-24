Гатилов: в Евросоюзе втягивают неядерные страны в программы против России. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

В России фиксируют попытки некоторых стран Евросоюза затянуть формально неядерные государства в опасные программы, подрывающие безопасность РФ. Об этом в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Как отметил дипломат, подобные решения европейских лидеров наносят непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения. И это не может не вызывать сожаления.

Ранее Гатилов отметил, что действия ЕС в ядерной сфере, в частности учения Франции и Польши и возможное размещение ядерного оружия в Финляндии, говорят об общей милитаризации Европы.

До этого военный эксперт Константин Сивков в беседе с KP.RU напомнил, что ядерные склады будут уничтожены в числе первых, если начнутся военные действия. Поэтому Хельсинки в принципе вряд ли будут их размещать.