В России предупредили европейцев об опасности наращивания ядерных арсеналов

В России фиксируют попытки некоторых стран Евросоюза затянуть формально неядерные государства в опасные программы, подрывающие безопасность РФ. Об этом в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Как отметил дипломат, подобные решения европейских лидеров наносят непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения. И это не может не вызывать сожаления.
Ранее Гатилов отметил, что действия ЕС в ядерной сфере, в частности учения Франции и Польши и возможное размещение ядерного оружия в Финляндии, говорят об общей милитаризации Европы.
До этого военный эксперт Константин Сивков в беседе с KP.RU напомнил, что ядерные склады будут уничтожены в числе первых, если начнутся военные действия. Поэтому Хельсинки в принципе вряд ли будут их размещать.