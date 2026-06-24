Россиянам рассказали о выплатах в трудной жизненной ситуации: кто может рассчитывать на помощь

Пострадавшие от пожара или кражи могут получить до 100 тысяч рублей помощи Фото: Ольга ЮШКОВА.

Россияне, столкнувшиеся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, могут рассчитывать на получение единовременной адресной материальной помощи. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий уточнил, что основанием для получения такой выплаты могут стать пожар, стихийное бедствие, необходимость дорогостоящего лечения, потеря кормильца, кража имущества и другие обстоятельства.

Размер выплаты определяется региональными властями с учетом конкретной ситуации. Федеральная поддержка может достигать 50 тысяч рублей, а с учетом региональных программ общая сумма помощи в отдельных случаях составляет до 100 тысяч рублей.

Свищев отметил, что для оформления выплаты необходимо обратиться в органы соцзащиты, многофункциональный центр или местную администрацию, подать заявление и предоставить документы, подтверждающие факт произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с июля увеличатся пенсионные выплаты. Для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в мае, а также для тех, кому впервые установлена I группа инвалидности, фиксированная часть пенсии удваивается до 19 169,38 рублей.