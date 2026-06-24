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НовостиОбщество24 июня 2026 2:49

Россиянам объяснили, можно ли без увольнения получить деньги за неотгулянный отпуск

Депутат Нилов: нельзя заменить весь неотгулянный отпуск деньгами без увольнения
Анна ПЕТРОВА
Депутат Нилов: нельзя заменить весь неотгулянный отпуск деньгами без увольнения

Депутат Нилов: нельзя заменить весь неотгулянный отпуск деньгами без увольнения

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Получить деньги за все неотгулянные дни отпуска можно лишь при увольнении. Поправок в законе по этому вопросу пока не планируется. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгулянный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае — если человек увольняется», — сказал депутат для ТАСС.

Нилов отметил, что подобная норма направлена, в частности, на предотвращение ситуации, когда работники предпочитают отказываться от полноценного отдыха в пользу денежной компенсации.

При этом, уточнил парламентарий, работодатель может компенсировать отпуск сверх 28 дней, но не обязан этого делать — это его право.

Как сообщал KP.RU, ноябрь будет самым невыгодным месяцем для отпуска во второй половине 2026 года.