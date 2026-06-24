В РАН оценили угрозу распространения сибирской язвы на Россию из Монголии

Онищенко: заражение человека сибирской язвой в Монголии для России не опасно. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Случай заражения сибирской язвой жителя сомона Тэс в Монголии, который находится у границы с российской Тувой, опасений не вызывает. Это контролируемая ситуация. Об этом в интервью ТАСС заявил академик РАН эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По его словам, очередной монгольский случай - просто статистический эпизод. Сибирская язва, уточнил Онищенко, хорошо изучена в России. Потому, во избежание заражения следует просто соблюдать давно известные правила.

Один из самых распространенных путей заражения инфекции - через рогатый скот, так как люди иногда употребляют в пищу зараженное мясо. В России насчитывается до 40 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, они не представляют опасности.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заверил, что эпидемия сибирской язвы России не грозит. Эксперты назвали три способа заражения опасной инфекцией.

Также специалист отметил, что в России регулярно фиксируют случаи сибирской язвы, но речь о какой-либо эпидемии не идет, поскольку передачи заболевания от человека к человеку фактически нет.