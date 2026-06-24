Илью Яшина* переобъявили в розыск в России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Политик-иноагент Илья Яшин*, освобожденный из колонии по обмену, был переобъявлен в розыск в России. Об этом следуют данные базы МВД.

«Яшин Илья Валерьевич*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — гласит текст сообщения.

Напомним, бывшего политика и муниципального депутата по Красносельскому району в Москве в 2022 году задержали за участие в незаконной акции протеста. В том же году Яшин* получил 8,5 года тюрьмы в России за распространение фейков о российском армии.

По решению МВД РФ, Яшина* объявили в федеральный розыск по уголовной статье.

Как сообщал KP.RU, бывшему адвокату Илье Новикову* грозит штраф 50 тыс. по протоколу иноагента. Ранее он был заочно осужден в России за недостоверную информацию о ВС РФ.

* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.