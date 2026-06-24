Рябков заявил, что контакты Лаврова и Рубио будут продолжены Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

При необходимости телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио будет организован оперативно. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков для «Известий».

«Были и очные встречи. Конкретного графика на сегодня нет. Но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение. Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений», — уточнил дипломат.

Рябков также сделал ряд важных заявлений.

Замглавы МИД РФ подтвердил продолжение работы горячих линий между Москвой и Вашингтоном. В то же время Рябков выступил с критикой в адрес Белого дома по вопросу прямого авиасообщения с РФ. Дипломат назвал отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с РФ «выстрелом себе в ногу».

Рябков также заявил, что Москва рассчитывает на продолжение усилий США по разрешению ситуации на Украине. При этом даты новых переговоров по «раздражителям» сторонами не согласовывались.