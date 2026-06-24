От Кубы до Нигерии: в Оренбуржье иностранные гости форума «Евразия Global» спели гимн России

В этом году участниками форума стали 160 молодых лидеров. Фото: MAX-канал Евгения Солнцева

Оренбургская область в 11-й раз стала центром международного молодежного сотрудничества — в регионе официально стартовал форум «Евразия Global». Проект, создание которого в свое время поддержал Президент РФ Владимир Путин, за годы работы закрепил за собой статус одного из ключевых событий в мировом молодежном календаре.

В этом году участниками форума стали 160 молодых лидеров. Почти треть из них — иностранные делегаты, прибывшие из Индии, Вьетнама, Кубы, Пакистана, Китая, Нигерии и других государств. Как отмечают организаторы, в Год единства народов форум призван продемонстрировать открытость России к диалогу и готовность развивать совместные международные инициативы.

За время существования «Евразия Global» помогла наладить прочные связи между странами. Ярким примером стала работа Международного клуба дружбы Оренбуржья с Республикой Бангладеш: благодаря этому сотрудничеству 17 бенгальцев уже приехали в Оренбург. Сейчас иностранные гости изучают русский язык на подготовительных курсах, чтобы в новом учебном году стать студентами ОГУ.

– Уверен, благодаря нашему форуму таких примеров станет еще больше, и многие из наших гостей обязательно вернутся к нам снова!, - сказал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.