Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 июня 2026 6:57

Режим прекращения огня на одном участке СВО завершен: подробности

Локальный режим прекращения огня в районе ЗАЭС завершён
Мария СПИРИДОНОВА
Локальный режим прекращения огня в районе ЗАЭС завершён

Локальный режим прекращения огня в районе ЗАЭС завершён

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершился локальный режим прекращения огня, введенный при посредничестве МАГАТЭ для ремонта линии электропередачи «Днепровская». Об этом в среду сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Работы по восстановлению второй резервной линии, поврежденной в ходе боевых действий, начались 5 июня.

Директор по коммуникациям ЗАЭС уточнила, что станция готова к включению отремонтированной линии внешнего электроснабжения «Днепровская», однако напряжение со стороны Украины пока не подано. Немногим ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ремонт ЛЭП завершен.