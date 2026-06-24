Режим прекращения огня на одном участке СВО завершен: подробности

Локальный режим прекращения огня в районе ЗАЭС завершён Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершился локальный режим прекращения огня, введенный при посредничестве МАГАТЭ для ремонта линии электропередачи «Днепровская». Об этом в среду сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Работы по восстановлению второй резервной линии, поврежденной в ходе боевых действий, начались 5 июня.

Директор по коммуникациям ЗАЭС уточнила, что станция готова к включению отремонтированной линии внешнего электроснабжения «Днепровская», однако напряжение со стороны Украины пока не подано. Немногим ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ремонт ЛЭП завершен.